Nous, les étudiants, sommes les oubliés de cette pandémie

À moins de deux semaines du début de la fin de session d’automne 2020, nous, les étudiants, sommes au bout du rouleau.

Depuis le mois de septembre, le gouvernement du Québec fait tout en son pouvoir pour permettre aux élèves du primaire et du secondaire d’avoir une année scolaire aussi normale que possible. Cependant, les étudiants du cégep et de l’université sont exclus de ces efforts.

Nous, la relève, sommes les oubliés de cette pandémie.

Grands sacrifices

Nous avons fait de grands sacrifices pour permettre à la société de fonctionner le plus simplement possible. Mais on ne nous a même pas dit un simple «merci» pour nos sacrifices.

Nous savons que chacun doit contribuer pour que nous puissions avancer dans cette situation des plus imprévues. Cependant, nos efforts méritent d’être reconnus, nos demandes méritent d’être entendues et nos préoccupations méritent d’être prises en considération. Nous souhaitons retrouver un semblant de vie étudiante, et ce, le plus tôt possible.

Réalisez-vous que nous allons passer une année scolaire complète sans mettre (ou presque) les pieds sur nos campus universitaires? Cependant, certains d’entre nous vont devoir aller faire leurs examens en présentiel... Pourquoi est-ce que la réponse est non quand les étudiants veulent retrouver leurs amis en classe, mais que lorsqu’il s’agit d'un examen, celui-ci doit s’effectuer en présentiel? La lutte à la tricherie est-elle devenue plus importante que notre santé mentale?

Dialogue

Nous souhaitons de nouvelles mesures qui nous permettront de retrouver une vie étudiante plus normale et nous voulons des services de soutien psychologique plus accessibles à tous.

Il est peut-être difficile pour le gouvernement en place de le réaliser, mais la santé des étudiants est primordiale. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes de futurs gestionnaires, médecins, infirmiers, professeurs, psychologues et autres. Si vous voulez un Québec en santé, vous devez avoir une relève étudiante en santé.

À moins de deux semaines du début de la fin de session d’automne 2020, je prends de mon temps pour m’exprimer au nom de plusieurs étudiants. Je retourne étudier, j’ai cinq examens finaux qui m’attendent.

Une étudiante qui parle au nom de plusieurs et qui espère que les choses vont changer.

Aurélie Christina Pierre

Étudiante en 2e année

HEC Montréal