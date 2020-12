Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 2 décembre:

«À livre ouvert»

Forcé de travailler avec une illustratrice, un auteur de livres pour enfants misanthrope et obsessionnel doit revoir sa façon d’aborder les gens. D'abord réticent et malhabile, il parvient à évoluer aux côtés de sa nouvelle collègue. Comédie romantique dont le haut de l’affiche est tenu par Billy Crudup et Mandy Moore.

Mercredi, 10 h, MOI ET CIE.

«Bloopers TVA»

Malgré le sérieux et le professionnalisme déployés devant les caméras de télévision, des moments cocasses surviennent inévitablement, et ce, peu importe le plateau. Souvent, il est impossible de retenir ses éclats de rire. Parlez-en à Julie Le Breton, Claude Legault, Julie Perreault et Patrice Robitaille.

Mercredi 19 h, TVA.

«Mamma Mia!»

Les plus grands succès du groupe ABBA rythment cette pétillante et dynamique comédie musicale dans laquelle une jeune femme a la ferme intention de savoir qui est son père biologique. Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan et Colin Firth chantent à coeur joie.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Guerrières»

Le temps de ce documentaire, Ingrid Falaise donne la parole à cinq femmes éprouvées par la vie qui, au lieu de baisser les bras, ont choisi de se battre et de dénoncer les différents problèmes avec lesquels elles doivent composer. Leur combat de tous les jours est inspirant.

Mercredi, 20 h, Canal Vie.

«Complément d’enquête»

Les chercheurs du monde entier sont sur le pied de guerre afin de trouver un vaccin contre la COVID-19. Lancée dans une course effrénée, la science prévoit offrir un remède dans un avenir rapproché, alors qu’il faut généralement compter 10 ans pour célébrer l’arrivée d’un nouveau vaccin. Quelles répercussions cela provoquera-t-il?

Mercredi, 20 h, TV5.

«Anthony Kavanagh - Showman»

Rempli d’espoir, d’énergie et de lucidité, Anthony Kavanagh contemple et commente le spectacle de la vie. Sur scène, l’humoriste se plaît à rire de ce qui nous définit tout en proposant des règles pour mieux vivre. Deuxième et dernière partie.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Le mur des chefs»

Pour sentir les bienfaits de la chaleur du Sud, on peut toujours compter sur la nourriture, qu’elle soit cubaine ou qu’elle provienne des États-Unis. Les chefs Corinna Mozo et Hugh Acheson exigent que les concurrents de l’émission préparent des plats réconfortants.

Mercredi, 22 h, Zeste.