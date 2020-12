Trois rivières sous surveillance en Gaspésie

La Sécurité civile surveille de près le niveau de trois rivières en Gaspésie en raison de l'importante dépression qui touche l'Est-du-Québec. De fortes quantités de pluie vont tomber d’ici mercredi.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie abondante pour la Gaspésie, Sept-Îles-Port-Cartier, la Minganie et la Basse-Côte-Nord. Entre 50 et 80 mm de pluie sont attendus d'ici mercredi.

Ces importantes quantités d’eau pourraient causer des inondations mineures.

La sécurité civile surveille la situation de près en Gaspésie.

Les rivières Cascapédia, Petite Cascapédia et Darmouth sont sous surveillance. Il y a des risques d’inondations mineures.

Des avertissements d'ondes de tempête ont été émis pour la pointe gaspésienne et la Basse-Côte-Nord. Il y a des risques de déferlements côtiers en raison de l’effet combiné des vents et des marées de plus fortes amplitudes.

Les riverains et les municipalités suivront la situation de près.

-avec la collaboration de CHAU-TVA