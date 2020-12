Un autre joueur des Texans suspendu pour dopage

Après le receveur de passes Will Fuller la veille, les Texans de Houston ont vu un autre de leurs joueurs être suspendu pour avoir violé la politique de la NFL en matière de dopage, mardi.

Le demi de coin Bradley Roby a reçu une suspension de six parties pour avoir utilisé une substance qui améliore les performances.

Il s’agit de la même sanction que son coéquipier.

Cela signifie que la campagne de Roby est terminée, puisqu’il ne reste que cinq matchs à saison régulière des Texans.

Celui qui est considéré comme le meilleur demi de coin de sa formation a réussi 37 plaqués en 2020. Il a également défendu sept passes et réalisé une interception.

Sélectionné en première ronde (31e au total) du repêchage de 2014, Roby a passé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Broncos de Denver. En mars 2019, il s’était entendu sur les modalités d’un contrat d’un an et d’une valeur de 10 millions $ avec les Texans. Visiblement satisfait de son expérience à Houston, il a paraphé une nouvelle entente de trois ans et de 36 millions $ avec le club texan en avril dernier.