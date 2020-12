Un groupe de soutien virtuel pour les employés en restauration

Le désarroi est tel dans le milieu de la restauration qu’un groupe de soutien virtuel a été mis en place par une association pour venir en aide aux employés.

« On trouvait qu’on parlait beaucoup des restaurateurs, mais pas assez des salariés de cette industrie, qui est énormément affectée par la pandémie. On voulait qu’ils aient une place pour partager leurs craintes sur divers sujet », explique Ariane Fauteux-Duarte, administratrice de l’Association des professionnels de la restauration du Québec (APRQ) et instigatrice du groupe de soutien.

Entraide

C’est en suivant différents groupes Facebook qui réunissent les employés de la restauration et des bars que Mme Fauteux-Duarte a eu l’idée de créer ce groupe de soutien en ligne gratuit sur la plateforme Zoom.

COURTOISIE Ariane Fauteux-Duarte

« On pouvait voir que les gens sur ces pages s’entraidaient beaucoup et demandaient aussi aux autres comment ils allaient, comment ils vivaient la situation », raconte-t-elle.

Les bars et restaurants ont été obligés de fermer leur porte une première fois au printemps, le 22 mars, et avaient dû attendre le mois de juin pour retrouver leur clientèle. Finalement, le 1er octobre, le gouvernement Legault a décidé de fermer de nouveau ces établissements, et ce, jusqu’au 11 janvier minimalement.

personnes sociales

Habituellement, les gens qui travaillent en restauration sont des personnes très sociales, qui évoluent au sein d’une équipe et qui interagissent avec énormément de monde quotidiennement, décrit Mme Fauteux-Duarte.

À cause de la pandémie et des mesures sanitaires, beaucoup ont non seulement perdu leur emploi, mais aussi toutes ces interactions sociales.

Pendant six semaines, une douzaine de professionnels de la restauration vont se réunir anonymement pendant 1 heure 30 min tous les mardis. Et pour guider le groupe, une intervenante psychosociale et bénévole anime la soirée.

« On veut montrer à ces gens qu’il y a des gens qui les écoutent et qu’ils ont la possibilité d’extérioriser tout ce qu’ils gardent en eux depuis des mois », précise Mme Fauteux-Duarte.