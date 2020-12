Une offre d’activités «grandiose» à la place Jean-Béliveau

Dès maintenant et jusqu’au 3 janvier, la place Jean-Béliveau, à ExpoCité, deviendra une «destination incontournable» grâce à diverses animations gratuites, dont 24 balançoires à bascule lumineuses et musicales.

Photo courtoisie Ville de Québec

«C’est une offre grandiose. Nous voulons offrir des activités réconfortantes et un milieu de vie encore plus agréable qu’il ne l’est déjà», a résumé Régis Labeaume, mardi, en fin d’après-midi, en point de presse.

Photo courtoisie Ville de Québec

Ce dernier s’attend à ce que les 24 balançoires soient très populaires auprès des jeunes, et même des adultes. Outre la distanciation physique de deux mètres, une des principales règles sanitaires à respecter sera de garder les mitaines en ce contexte de COVID-19. Le masque ne sera pas obligatoire dans la mesure où la distanciation est respectée.

Photo courtoisie Ville de Québec

Ces festivités, qui s’apparentent à une activité dans un parc de la Ville, ont été autorisées par la Santé publique. La limite de 25 personnes pour les rassemblements extérieurs ne s’applique pas à ce cas de figure, a assuré le maire en insistant sur le fait que la place Jean-Béliveau est immense.

Les installations seront disponibles sept jours sur sept, entre 9h et 23h, du 1er décembre au 3 janvier. La Ville investit 325 000$ pour tenir cet événement

Photo courtoisie Ville de Québec

Plein les yeux et les oreilles

«Composé d’œuvres lumineuses interactives, le parcours Plein les yeux et les oreilles invitera les visiteurs à se divertir tout en devenant acteurs et musiciens d’une œuvre collective unique. Un sentier de glace, situé dans le secteur boisé de la place Jean-Béliveau, complétera l’offre dès que la température le permettra. Une station chaleureuse sera également aménagée à proximité pour le confort des visiteurs», explique la municipalité.

Le parcours sera composé de trois œuvres interactives. Outre les balançoires, il y aura l’œuvre Cycle. Située à proximité du Grand Marché, elle «s’animera grâce aux interactions du public. En bougeant au rythme de la musique ambiante, les participants transmettront leur énergie à Cycle», s’enthousiasme la Ville.

Photo courtoisie Ville de Québec

Aussi, l’œuvre Entre les rangs sera déployée dans l’allée commémorative, près du Pavillon de la jeunesse. On indique que «7000 tiges souples et blanches prendront le pouls de l’espace urbain environnant et en refléteront l’animation».