FERLAND, Pierrette Paradis



Au CHSLD Côté-Jardins, le 19 novembre 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Pierrette Paradis Ferland, épouse de feu monsieur Lucien Ferland. Elle était la fille de feu madame Lucienne Bouchard et feu monsieur Raoul Paradis. Elle demeurait à Ste- Monique-des-Saules (Québec) et elle était originaire de St-Tite-des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Marianne Lajoie), Marjolaine (Gaétan Pépin), Louise (Patrice Marois), Andrée (Yves Pépin), Gérald (Kousouma Rutvejay), Jacques (Céline Delair), Raynald (Sylvie Houde), Catherine, Doris (Yves Émond) et Murielle; ses petits-enfants ainsi que leur conjoint et conjointe: François, Marc-André, Cinthia, Rénathane, Patricia, Carl, Carol-Ann, Maxandre, Roxanne, Gabriel, Marie-France, Simon, Sarah, Mathieu, Maxime Alexandre et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Aline Paradis et feu Gilberte Paradis (Yves Bernier); ses beaux-frères: Roland (Denise Leblond) et Léopold (Rachelle Bilodeau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses parents, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Paradis et Ferland. La famille désire remercier particulièrement tout le personnel du 1er et 2e étage du CHSLD Côté-Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, spécialement à la Dre Carrier et son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St- Augustin-de-Desmaures, Québec, QC, G3A 0K9, tél. : (418) 780-8179, courriel : info@fondationjhsl-cj.ca