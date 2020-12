FORTIN, Rolande Bergeron



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 24 novembre 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Rolande Bergeron, épouse de monsieur Raymond Fortin, fille de feu madame Marie Dion et de feu monsieur Henri Bergeron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux Raymond Fortin; son fils : André (Johanne Fortier); ses petits-enfants : Marc-André (Annick Pageau) et Jean-Philippe (Ophélie Haismann); ses frères et sœurs : feu Irène (feu Alexandre Jobidon), feu Roger (feu Cécile Thibault), feu Jeannette (feu Fernand Laberge), feu Fernand (feu Laurette Dubé), feu Thérèse (feu Roger Williamson), feu Robert (Ghislaine Giguère), feu Simone (Lucien Lepire), Jean-Claude (Diane Michaud); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Richard Fortin (Jeannine Tremblay), Lorraine Fortin (feu Claude Laliberté), Georges Fortin (Thérèse Langlois), Rodrigue Fortin (Claire Vallières), Dominique Fortin (Céline Mainguy) et Danielle Fortin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour leur empathie et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.