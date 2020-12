BUSSIÈRES, Edith Hébert



Au CHSLD Limoilou, le 14 novembre 2020, est décédée dame Edith Hébert Bussières, fille de feu Alphonse Hébert et de feu Maria Beaulieu. Elle était native de St-Romuald et demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances,Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil, sa fille Nicole Bussières; ses petits-enfants : Mark Chabot (Annie Bergeron) et Catherine Chabot (Karl Fernet); ses arrière-petits-enfants : Samuelle, Xavier et Elisabeth Chabot, Arnaud et Laurent Fernet, ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses demi-frères: Benoît, Paul-Émile et Maurice Bérubé. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du CHSLD Limoilou pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 271, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 305, Montréal (Québec), H2X 1Y1, tél. : 514 871-1717, sans frais : 1 877 990-7171, site Internet :www.rubanrose.org