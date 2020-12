L'ABBÉ, Rodolphe



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 novembre 2020, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé M. Rodolphe L'Abbé, époux en premières noces de feu Rose Bouchard et en secondes noces de feu Charlotte Rhéaume. Il était le fils de feu Polydore L'Abbé et de feu dame Marie-Louise Goulet. Il demeurait à Québec au Jardin de la Noblesse, (autrefois à Courville). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h à 13h50.Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Doris Perreault), Monique (Marcel Pelletier), Denis (Aline Guay) et Nancy; ses petits-enfants: Jason (Marie-Ève Larivière) et Kathy Pelletier, Jean-François (Stéphanie Bouchard) et Nathalie Perreault (Tommy Rancourt), Sarah Guay-Tremblay (Patrick Blais), Stéphanie Labbé, Christina Fournier, Yannick Fournier et Samuel Castonguay-Labbé; ses arrière-petits-enfants: Emma-Rose Perreault, Ty Blais, Adelle, Yzaak et Jaxson; ses frères: Gilbert (Marie-Anne Audet) et Jean-Guy (Louise Laruelle); sa belle-sœur Marie-Thérèse Cantin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Julienne, Lorenzo, Marguerite, Jeanne-D'Arc, Alexandre, Dominique, Florian et Paul-André. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins de confort prodigués.