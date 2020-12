«Bébéatrice m’a redonné le sourire» - Élia St-Pierre

Privée de la joie de voir ses grands-parents et de certaines opportunités professionnelles en raison de la pandémie, la jeune comédienne Élia St-Pierre a accueilli le doublage des nouveaux épisodes de «Bébéatrice» comme un véritable baume.

«Cette saison-ci, à cause de la COVID, je me sentais un peu triste et déçue parce que j’avais moins de projets. Bébéatrice m’a redonné le sourire.»

Pour une troisième saison, l’adolescente de 12 ans a retrouvé cette fillette vive d’esprit qui en fait voir de toutes les couleurs aux membres de sa famille, dont son père et sa mère, PapaGuy (Guy A. Lepage) et Mamamie (Mélissa Désormeaux-Poulin).

«Elle a de super beaux raisonnements, même si des fois, ça fait rire les gens. Quand j’y pense plus, je trouve ça brillant. Des fois, elle voit l’autre sens d’une phrase qu’une personne a dite. Je la trouve vraiment brillante, allumée et drôle, avec ses petites perles d’enfant vraiment "cute".»

PHOTO COURTOISIE/ICI Radio-Canada Télé

Rajeunir sa voix

Si, à 9 ans, la voix d’Élia St-Pierre ressemblait bien à celle de la petite Bébéatrice, 4 ans, ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui. Maintenant au secondaire, elle investit davantage d’énergies afin de doubler l’enfant.

«Quand je fais une plus petite voix, je coince ma gorge, dit-elle. J’essaie de faire comme si ma gorge était plus serrée, mais en même temps, il ne faut pas que ça sonne comme une voix qui craque.» Avec du travail, elle peut même permettre à un bébé de 2 ans de s’exprimer.

Souvent embauchée grâce à ses habiletés vocales, la comédienne apprivoise également des voix de jeunes plus âgés. «Quand je fais des voix plus vieilles, je prends de l’air dans mon ventre pour pouvoir pousser et les faire plus basses.»

Fêtes et licornes

Une des réussites d’Élia St-Pierre a été de doubler la mignonne Agnès dans le film d’animation «Détestable moi 3». La petite fille de Gru qui raffole des licornes serait ravie de savoir que Bébéatrice s’est rendue dans leur univers pour un épisode.

«Ils sont partis en voyage au monde des licornes. Ils s’amusent là-bas. C’est un parc d’attractions un peu comme Disney World, mais sur les licornes.»

Par contre, contrairement aux deux fillettes, l’adolescente n’a pas succombé à la folie de ces animaux magiques. «Même quand j’étais petite, je n’ai jamais vraiment eu de “buzz” licornes où je les aimais à ce point-là.»

C’est toutefois une autre chose quand on lui parle de joyeux rassemblements tels que l'Halloween, fête à laquelle prend aussi part Bébéatrice.

«J’adore encore toutes les fêtes, comme l'Halloween parce que j’aime bien me déguiser. J’aime bien qu’on voit les différents moments de la vie de Bébéatrice, pas juste quand c’est l’été ou qu’elle a un type de questionnement. [...] Ça montre la variété de la vie.»