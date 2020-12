Centre hospitalier affilié universitaire régional: la situation toujours précaire à Trois-Rivières

La situation ne s'améliore pas au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières. Cinq autres cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan mercredi. Deux usagers et un employé de l'urgence ont reçu des diagnostics positifs, en plus de deux autres employés sur deux autres départements, le 4J et le 5C.

En date de lundi, 183 employés du réseau de la santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec étaient en isolement à la maison. Quatre-vingt-quatorze d’entre eux parce qu'ils ont contracté le virus, 48 parce qu’ils sont en isolement préventif après un contact avec une personne positive et 41 parce qu’ils sont en attente de résultats.

Ces retraits touchent directement les travailleurs de la santé qui doivent pallier les manques d'effectifs. «Contrairement à la première vague, maintenant on nous oblige à aller travailler dans les résidences privées», a dit à TVA Nouvelles Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers, affilié à la CSN.

Devant le nombre de cas qui continue d'augmenter de jour en jour, les travailleurs de la santé sont à bout. Ils demandent à la population de fournir un autre effort de guerre et même de revoir leurs plans pour les Fêtes. «Entre ce qu'on souhaiterait et ce qu’il est raisonnable de faire pour le bien commun, je pense qu'on en est à une étape où il faut choisir le bien commun», a plaidé Jacynthe Bruneau du Syndicat des professionnelles en soins de la FIQ.

Les infirmières rappellent qu'historiquement, les mois de janvier et de février sont toujours les plus occupés de l'année dans le réseau. Avec la pandémie, les craintes sont décuplées.