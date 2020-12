Déficit de 27 millions $ au RTC, comblé par l’aide de l’État

Après une année qui a imposé de grands «défis» au Réseau de transport de la capitale, l’organisation termine l’année avec un déficit de 27 millions $ qui sera comblé par l’aide gouvernementale et s’attend sensiblement au même scénario pour 2021.

La pandémie a frappé fort au Réseau de transport de la capitale (RTC), qui a dû maintenir un niveau de service de 70 % au plus fort de la crise, malgré achalandage presque réduit à néant, à 20 % de son niveau habituel.

L’année 2020 avait pourtant bien démarré. Les dirigeants étaient enthousiastes. «On était dans une position enviable, on prévoyait une hausse pour une quatrième année consécutive», a indiqué le président, Rémy Normand, soit 13 % de bond de l’achalandage entre 2016 et 2020. Puis, la COVID-19 a frappé et les clients ont déserté les autobus. «On était sur un élan qui a été freiné assez solide par la crise sanitaire.»

Malgré une reprise cet été, le niveau cet automne n’est qu’à 40 % de l’achalandage normal, selon les chiffres d’octobre, avec un niveau de service de 95%.

Cela a eu un «impact financier important», convient M. Normand. Les pertes se chiffrent à 44,6 millions $ en 2020, très largement attribuables aux revenus en provenance des utilisateurs, qui ont fondu de 33,4 millions $.

Le RTC devait malgré tout livrer un service, en mobilisant des employés, et n’a pas fait de mise à pied. Cependant, on a procédé à des «efforts d’optimisation» qui ont permis de gagner 17,5 millions $ en cours d’année, notamment par des économies de carburant, la réduction du temps supplémentaire et des postes vacants qui n’ont pas été comblés, a expliqué le directeur général Alain Mercier.

Ainsi, le manque à gagner du RTC prévu d’ici la fin 2020 sera de 27 millions $. Grâce au programme d’aide d’urgence en transport collectif des personnes, un programme financé à parts égales entre le gouvernement du Québec et du Canada, le RTC sera compensé pour ses pertes et pourra présenter un budget équilibré. Ce programme s’étend jusqu’en décembre 2022 et le RTC compte là-dessus pour éponger ses déficits à venir.

Car malgré l’espoir d’une campagne de vaccination massive, la société anticipe un déficit de 26 millions $ pour 2021. «On envisage un scénario de progression de l’achalandage pour finir l’année à environ 80 %», a estimé Rémy Normand, qui note qu’en début 2021, on anticipe un achalandage 50 % moins élevé qu’à l’habitude. Il faudra attendre 2022 pour revoir les niveaux de fréquentation du transport collectif d’avant la crise, prévoit-il.

Le budget 2021 du RTC s’établit à 241 millions $, en hausse 1,2%.

Des investissements de 978 millions $ sont prévus sur une période de 10 ans, soit 572 millions $ pour le matériel roulant, 311 millions pour les infrastructures (le troisième centre d’exploitation, la réfection du centre Lebourgneuf, l’agrandissement du centre métrobus) et 95 millions $ pour les systèmes.

Les efforts en 2021 seront consacrés à ramener la clientèle dans les autobus. Pour ce faire, on mise sur le maintien des mesures de désinfection, de poursuivre l’amélioration des services et de continuer le développement de la mobilité intégrée, a cité Rémy Normand.