Pas besoin d’être oracle pour le sentir, il s’agit de consulter un peu les réseaux sociaux : beaucoup de gens ont de la difficulté à trouver la motivation dans leur travail, présentement.

Après neuf mois de pandémie et de confinement plus ou moins généralisé. Le télétravail, présenté comme une panacée par certains, n’est pas toujours facile à vivre quand il est imposé. Il nous prive de liens sociaux qui, même dans un contexte professionnel, donnent du sens à ce que l’on fait et nous donnent le goût d’aller plus loin.

Et ça, c’est quand on n’a pas les enfants à la maison parce qu’ils ont été retirés de leur classe. Nous ne sommes pas programmés pour travailler tout en faisant l’école à la maison.

Réel défi

Évidemment, le personnel de la santé, les employés du commerce au détail et les ouvriers de métiers spécialisés n’ont pas le « luxe » de la démotivation du travail en pyjama. Leur défi est tout autre et c’est celui de l’épuisement par une tâche accrue par la COVID et les mesures de distanciation ou de désinfection.

Ça ne veut pas dire que ça ne représente pas un réel défi, toutefois, de fournir une prestation de travail qui nous satisfera nous-mêmes quand on a dans son champ de vision la vaisselle qui n’est pas faite, la brassée qui n’est pas pliée ou les restes qu’il faut passer dans le frigo. Le petit coup de barre d’après-dîner est plus difficile à ignorer quand il y a un divan dans la pièce d’à côté.

Indulgent

Les télétravailleurs ne sont pas moins vaillants que les autres. Comme tout le monde, ils ont le désir de se savoir utiles et de sentir que leur labeur a un impact positif dans la société. Ce n’est pas toujours évident de le savoir quand on a des tâches solitaires, loin de leur impact sur le terrain.

Comme en toute chose, il faut se montrer indulgent envers soi-même. Diviser sa journée en petites tâches qui donnent l’impression d’avancer, garder la communication ouverte avec ses collègues et maintenir des habitudes de repas et d’habillement un tant soit peu structurées.