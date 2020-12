Des forfaits «ski et vanlife» pour un voyage d’hiver pas banal au Québec

Avis aux amateurs de neige et d’aventure: la compagnie VanLife Mtl offre des forfaits ski-in ski-out combinant vanlife hivernale et journées de ski qui ont de quoi pimper votre saison froide!

Deux options sont proposées cette année: trois jours au mont Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, ou quatre jours au Massif, dans Charlevoix.

Les forfaits comprennent le véhicule aménagé quatre saisons (pour deux ou quatre personnes), ainsi que les billets pour une journée de ski ou de planche à neige, avec la possibilité d’acheter des billets supplémentaires.

Les voyageurs passeront la nuit – au chaud! – à l’intérieur de leur van dans une zone attitrée du stationnement du centre de ski, que ce soit au pied des pentes (Sutton) ou au sommet de la montagne (Massif). Peu importe la station choisie: aucune raison de ne pas être les premiers sur les pistes le matin!

Lancée en 2018, la compagnie VanLife Mtl se spécialise dans la location de (très instagrammables) vans aménagées, ainsi que dans la vente de véhicules du même type.

Les vans sont 100% autonomes et dotées, entre autres, de lit(s) double(s), de banquette rétractable, de cuisine complète avec frigo, de chauffage autonome et de panneaux solaires.

Photo: Jérôme Guay, Estski / @vanlifemtl

Pour goûter à la vanlife hivernale – une tendance qui gagnait déjà en popularité avant l’arrivée de la COVID-19, selon l’entreprise –, il n’est pas nécessaire d’opter pour les forfaits de ski. Il est possible de faire uniquement la location de véhicule (pour une durée minimale de 4 jours) et de partir à l’aventure sur les routes enneigées du Québec.

La vie à l’intérieur des vans demeure très confortable jusqu’à -20°C, assure l’entreprise!

- Les forfaits combinant van et ski sont affichés à 799$ (2 passagers) ou à 999$ (4 passagers) pour 3 jours à Sutton et à 1099$ (2 passagers) et à 1399$ (4 passagers) pour 4 jours au Massif.

- Pour en savoir plus: www.vanlifemtl.com .

* À noter que les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés par la Santé publique, et que la situation dans les stations de ski peut changer sans préavis.