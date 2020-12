Des infirmières de garde durant leurs congés au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des infirmières du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont appris qu'elles devraient assurer des gardes de 12 heures durant leurs congés. L'objectif: disposer d'assez de personnel en cas de transfert de patients vers Québec.

Un transfert nécessite un médecin, une inhalothérapeute ainsi qu'une infirmière. Par manque de personnel, les autorités de la santé se doivent d'obliger des infirmières à être disponibles si jamais un patient a besoin d'être accompagné.

«La personne a un téléavertisseur sur elle et ne peut pas être plus loin de l'installation qu'une distance de 30 minutes. Elle ne peut en aucun cas prendre un verre de vin, elle ne peut pas prévoir rien non plus», a détaillé la présidente de la FIQ–Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard.

Les heures de garde sont rémunérées: une heure de salaire à taux régulier par tranche de huit heures de garde.

Selon le syndicat, les autorités de la santé auraient dû attendre avant d'imposer ce genre de mesures et d'y aller d'abord avec le volontariat. Des mesures incitatives auraient aussi pu attirer du personnel comme des repas ou des chambres d'hôtel payés.

Si les infirmières sont à bout de souffle, le personnel professionnel et technique lui, est à bout de nerfs. Dans une lettre adressée à la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, on réclame de la reconnaissance.

On soutient notamment que: «[Des membres du personnel de la santé] ont été mis de côté malgré le fait qu'ils et elles tiennent le fort pour éviter que la crise ne devienne une hécatombe dans notre région.

On parle entre autres d'ergo et de physiothérapeutes, de nutritionnistes et de travailleuses sociales.

«Un technologue en imagerie médicale est un bon exemple. Il va dans les unités où il y a des patients COVID, manipule les patients pour prendre les radiographies et n'a pas la prime, mais l'aide de service avec qui il travaille dans la même pièce juste à côté, oui», a dit la représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Nancy Poulin.

L'APTS réclame donc la prime de risque de 8 % octroyée aux autres travailleurs de la santé ainsi qu'un montant forfaitaire de 1000 $.

Ces revendications ont d'ailleurs été affichées sur les boules d'un sapin de Noël qui, lui, sera remis à la ministre Laforest éventuellement.