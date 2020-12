Encore un revers pour l’UPAC : les coaccusés de Frank Zampino aux aussi libérés

L’UPAC a à nouveau essuyé un revers ce matin, alors que les coaccusés de l’ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino ont eux aussi obtenu l’arrêt des procédures, en lien avec un stratagème de contrats truqués en retour de financement politique.



Les cinq accusés, maintenant libres comme l’air, sont :



- Robert Marcil, ex-directeur des travaux publics à la Ville de Montréal



- Bernard Poulin, ex-président de la firme de génie-conseil Groupe SM



- Dany Moreau, ex-vice-président du Groupe SM



- Kazimierz Olechnowicz, ex-PDG de la firme CIMA+



- Normand Brousseau, ex-vice-président de la firme Teknika HBA



L’an passé, Frank Zampino avait obtenu l’arrêt des procédures, car l’UPAC avait commis des violations « nombreuses et graves » aux droits constitutionnels de Frank Zampino en épiant de façon « calculée » 39 communications qu’il a eues avec son avocate, Me Isabel Schurman, entre juin et août 2015.



Dans ce dossier, l’UPAC voulait démontrer que les contribuables avaient été lésés de 160 millions $, entre 2001 et 2009.



Plus de détails à venir...