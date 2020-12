Indigestion

Encore un peu et je me croyais immunisé après quatre années d’une couverture de l’actualité qui n’avait rien de routinier. Les 24 à 48 dernières heures nous ont offert une série d’annonces à la fois ridicules et dramatiques. Suffisamment pour donner le tournis.

J’avais déjà écrit que la période entre l’élection et l’assermentation de Joe Biden ne ressemblerait à aucune autre dans l’histoire. Si vous avez cru un seul instant qu’après avoir épuisé ses recours judiciaires le président se calmerait un peu, les plus récents développements devraient ébranler vos convictions.

Tout d’abord, un des plus fidèles alliés du président, le procureur général William Barr, reconnaissait publiquement qu’aucune fraude majeure ne permettait de remettre en question la victoire de Joe Biden. Même s’il a longtemps protégé Donald Trump, Barr doit maintenant affronter le courroux des médias de droite.

Une fois de plus, certains réseaux et animateurs entretiennent une réalité alternative où se retrouvent ceux et celles qui croient que l’État profond contrôle républicains ou démocrates à tous les niveaux du système électoral.

La surenchère de cette désinformation malsaine a été reléguée au second plan par d’autres nouvelles. Par exemple, nous apprenions hier également que la justice américaine enquête sur une histoire de pot-de-vin. On évoque la mise sur pied d’un réseau visant à acheminer des sommes d’argent vers la Maison-Blanche en échange de pardons présidentiels pour plusieurs individus.

Cette information surgit au moment où nous apprenions que le président aurait discuté de pardons préventifs pour Rudy Giuliani, ses enfants et son gendre Jared Kushner. Non seulement cette kyrielle de pardons constituerait un bel exemple de népotisme, mais leur caractère préventif choque. Peut-on pardonner une faute avant qu’elle ne survienne? On va assurément à l’encontre de l’esprit de la constitution américaine.

D’ailleurs, le plus récent pardon de Donald Trump est revenu le hanter rapidement. Sitôt pardonné, l’ancien conseiller du président Michael Flynn a appuyé une pétition demandant au président de suspendre la constitution et d’invoquer la loi martiale. Rien de moins...

État profond, pot-de-vin et pardons discutables auraient à eux seuls constitué une matière suffisante pour nourrir quelques articles ou quelques conversations. On doit encore ajouter les menaces à peine voilées de l’avocat de Donald Trump à l’endroit de l’ancien responsable de la cybersécurité Chris Krebs.

Joe diGenova a affirmé pendant une entrevue que Krebs, qu’il qualifie d’idiot, devrait être exécuté avant l’aube parce qu’il a répété que l’élection 2020 s’était bien déroulée. Vous vous souvenez probablement que c’est le même Krebs qui a affirmé que l’élection était la plus sécuritaire de l’histoire.

L’avocat prétend maintenant qu’il était sarcastique, mais convenons du fait qu’on serait en droit de s’attendre à mieux de la part de l’avocat du président des États-Unis. La déclaration de diGenova est irresponsable, surtout quand on sait que quelques têtes brûlées n’attendent qu’un signal avant de se manifester violemment.

Le climat actuel est pourri et le président sortant entraîne son pays sur une pente très dangereuse, autant par ses allégations ridicules que par l’usage inhabituel du pardon présidentiel. Il n’est pas le premier à y recourir pour tirer des proches ou des amis du pétrin, mais le faire préventivement?

Les dérapages sont si fréquents et importants qu’un fonctionnaire jusque là anonyme a senti le besoin d’effectuer une spectaculaire déclaration publique. George Sterling, un républicain de la Géorgie, est responsable de l’implantation du nouveau système de votation de son état.

Habituellement réservé, il a imploré le président de cesser de motiver des partisans violents et intimidants. Sterling bénéficie d’une protection policière constante après avoir reçu des menaces. Il ajoute que l’épouse du secrétaire d’État, lui aussi un républicain, a reçu des menaces à caractère sexuel et qu’un sous-traitant avait été la victime d’une vidéo trafiquée qui le montrait modifiant les résultats de l’élection.

Non, ce qui se passe n’est ni normal ni sain. D’autres élus républicains doivent se lever pour mettre un terme à cette triste et dangereuse mascarade. Comme le souligne Sterling dans son cri du cœur, il ne faut pas attendre que quelqu’un soit gravement blessé ou tué avant d’agir.