Karl Gélinas près d’une entente avec les Diamants

À moins d’un revirement de situation de dernière minute, le vétéran lanceur des Capitales Karl Gélinas devrait s’entendre sous peu avec les Diamants de Québec pour devenir leur prochain gérant.

Gélinas a passé les 13 dernières saisons avec les Capitales, devenant une valeur sûre sur le monticule au rythme de ses 85 victoires et 59 défaites en 194 départs.

Advenant le cas où les derniers points qui demeurent à fignoler dans les négociations de son contrat se règlent comme prévu, Gélinas succédera à Dominik Walsh, qui a quitté son poste la semaine dernière après une période faste de quatre championnats en huit ans pour l’organisation. Le Soleil a été le premier à rapporter la nouvelle.

« Je ne m’attendais pas du tout à une offre du genre, c’est un peu sorti de nulle part. J’étais surpris, mais le défi m’excite au plus haut point. Ça peut être une expérience très enrichissante. Pour l’instant, c’est officieux, mais ça devrait se faire », a confirmé Gélinas lors d’un entretien avec Le Journal.

Temps partagé

Reste à voir comment Gélinas pourra gérer son horaire entre son nouveau rôle, dans lequel il assure vouloir « être impliqué à 100 milles à l’heure », et celui de partant avec les Capitales, dans la Ligue Frontier. Dans les dernières années, il occupait aussi le rôle d’instructeur des lanceurs.

« Mon attache envers les Capitales est encore très grande. Je veux embarquer avec les Diamants à 100 %, tout en pouvant me joindre aux Capitales quand il me sera physiquement possible de le faire.

« On n’a pas encore le calendrier de la Frontier ni celui de la LBJEQ, mais je ne vois pas comment je ne pourrais pas concilier les deux. C’est sûr que ma priorité sera mon poste de gérant des Diamants », a expliqué celui qui enseigne jusqu’à la fin avril à l’Académie de baseball du Canada.

Si l’embauche se matérialise, les Diamants miseraient aussi sur les connaissances de Walsh à titre de directeur général et des opérations baseball.

« Pour nous, c’est le meilleur des deux mondes », s’est réjoui le président de l’équipe, Charles Demers. À mes yeux, Karl était le seul candidat et ça permettrait de continuer de profiter du bagage de Dominik au sein de la ligue. »

Recrutement chez les Capitales

Quant aux Capitales, le recrutement bat son plein même si la saison 2020, qui devait être la première de l’équipe dans la Frontier, a été annulée en raison de la pandémie et que l’incertitude plane toujours sur 2021.

Le receveur Ruben Castro, qui a été dans l’organisation des Astros de Houston de 2014 à 2019, s’ajoute aux effectifs déjà en place. Les lanceurs canadiens Daniel Procopio et Marc-Andre Habeck, ainsi que l’Hawaïen Codie Pavia, se joignent aussi à l’équipe.