Les Blue Jays laissent partir deux joueurs

Les Blue Jays de Toronto ont décidé de laisser filer le joueur de champ intérieur Travis Shaw et le lanceur droitier A.J. Cole, mercredi.

Les deux joueurs n’ont pas reçu d’offre qualificative du club de l’Ontario avant l’échéance, fixé à 20h, mercredi, de sorte qu’ils sont maintenant joueur autonomes. Tous les autres athlètes sans contrat faisant partie de la formation des 40 joueurs des Jays ont reçu une offre qualificative.

Shaw disputait en 2020 une première saison avec les Jays. Il a cogné six circuits et produit 17 points en 50 parties, montrant une moyenne au bâton de ,239. L’Américain de 30 ans avait connu des campagnes de 31 et 32 longues balles avec les Brewers de Milwaukee en 2017 et 2018.

Cole a quant à lui pris part à 24 parties en relève au monticule en 2020, terminant sept d’entre elles. Il revendique une fiche de 3-0, une moyenne de points mérités de 3,09 et un sauvetage. Il a également porté les couleurs des Nationals de Washington, des Yankees de New York et des Indians de Cleveland au cours de sa carrière de six saisons.