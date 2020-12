Opération policière dans une école primaire de Brossard

Des «informations» reçues par la police de Longueuil laissant croire à une menace potentielle ont été à l’origine de tout un branle-bas de combat, mercredi, dans une école primaire de Brossard.

Les policiers se sont montrés avares de commentaires quant à la nature de la «menace potentielle», mais ils se sont présentés en grand nombre au début de l’heure du midi, à l’école Sainte-Claire, située sur l’avenue Aumont.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Les forces de l’ordre ont sécurisé les élèves et le personnel enseignant à l’intérieur de l’école et des vérifications étaient en cours pour s’assurer que les lieux étaient sécuritaires. Le confinement des enfants et des employés de l’école devait se poursuivre pour une partie de l’après-midi.

Personne n’a été blessé.

Une forte présence policière était visible tout autour de l’école. Même les membres du groupe tactique d’intervention de la police de Longueuil étaient sur les lieux au cas où on aurait besoin d’eux.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Certains parents inquiets faisaient le pied de grue devant l’établissement scolaire dans l’espoir de venir récupérer leur enfant pour le dîner.

Les policiers ont voulu se faire très rassurants avec eux, répétant que «tout le monde est en sécurité à l’intérieur».

D’ailleurs, vers 13 h, la police de Longueuil a indiqué sur son compte Twitter que les parents qui désirent aller chercher leur enfant pouvaient le faire en se rendant à l’angle de l’avenue Auteuil et de la rue André.