Ouverture des jeux d’évasion: une décision incohérente qui alimente la méfiance, selon l'opposition

Alors que les musées et les salles à manger des restaurants sont fermés, que le sport organisé est interdit, le feu vert du Dr Horacio Arruda aux jeux d’évasion est totalement incohérent, estime l’opposition.

«Pourquoi est-ce qu'on ouvre les jeux d'évasion, mais on ferme les musées? Quand les gens voient ce genre d'incohérence, ça alimente la méfiance puis ça fait naître des questions dans l'esprit dans gens. Il faut plus de cohérence dans les directives de la Santé publique», a tonné mercredi le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Au plus fort de la seconde vague de l’épidémie, le Directeur national de la Santé publique vient de permettre la reprise des jeux d’évasion, ce qui cause un malaise même dans les rangs de cette jeune industrie du divertissement.

De plus en plus répandus au Québec, ces jeux immersifs consistent généralement à sortir d’un lieu fermé en trouvant des indices et en résolvant des énigmes.

Au Parti québécois, on ne comprend tout simplement pas cette décision du Dr Arruda.

«En temps de COVID, c'est complètement inexplicable. Est-ce qu'il avait vraiment un lobby si fort que ça pour rouvrir les jeux d'évasion pendant qu'on n'a pas de sport d'organisé pour nos enfants, pendant que les musées sont fermés?», signale le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier réclame de la transparence sur le raisonnement scientifique qui a conduit la Santé publique à permettre aux centres de jeux d’évasion de rouvrir leurs portes.