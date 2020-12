Partenaire fidèle

Photo courtoisie

Mercedes-Benz de Québec vient de renouveler, pour une 12e année consécutive, son partenariat avec la Fondation Maurice Tanguay en appuyant la réalisation de la Maison Tanguay Novoclimat 2020. Ainsi, en plus d’un don important de 40 000 $, le concessionnaire de Québec, membre de Park Avenue, sera pour une 4e année consécutive le présentateur officiel du tirage de la Maison Tanguay et offrira des billets à ses clients à la livraison de leur véhicule. « Mon équipe et moi sommes très fiers de poursuivre cette relation d’entraide et d’amour avec la Fondation Maurice Tanguay », affirme Tommy Caron (photo), vice-président directeur général de Mercedes-Benz de Québec.

Alphonse, un gin sans alcool

Photo courtoisie

Décidément, la distillerie des Appalaches a le vent dans les voiles. Sa plus récente innovation dans l’univers des spiritueux est un tout premier gin alternatif sans alcool. L’entreprise lévisienne fait honneur à sa région en présentant « Alphonse », le résultat d’un an de dur labeur afin de concocter la recette parfaite mettant à contribution le terroir québécois en utilisant des saveurs bien de chez nous dans son nouvel élixir comme entre autres, le thé du labrador, la camomille, la fleur de sureau et le tilleul. Pour mener à bien ce projet, la distillerie a réuni le savoir-faire du maître distillateur résident, Raphaël Lessard, et le talent artistique de l’artiste peintre Roxanne Lessard (Alias Os Cane), sa sœur jumelle, qui a créé le visuel de la bouteille d’Alphonse en hommage à Alphonse Desjardins, natif de Lévis, fondateur du mouvement coopératif des caisses populaires qui porte son nom. Alphonse est en vente en ligne www.distilleriedesappalaches.com au coût de 29,50 $.

Médaillés

Photo courtoisie

François Paradis, député de Lévis et président de l’Assemblée nationale a remis « virtuellement » récemment cinq médailles de l’Assemblée nationale à des individus, des entrepreneurs et organismes de Lévis pour leurs implications et contributions dans la communauté. Voici ces médaillés : la Chambre de commerce de Lévis (CCL) (pour son soutien exceptionnel auprès des entreprises de Lévis) ; Lauriane Genest, représentante du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en cyclisme sur piste (pour ses exploits sportifs exceptionnels) ; Claudette Rinfret, peintre (pour son rayonnement culturel) ; Pascal Brulotte, directeur général du Patro de Lévis (pour son engagement communautaire) ; et Valérie Garneau, directrice aux finances et thanatologue du Groupe Garneau, prix « Coup de cœur », pour son parcours hors du commun. Sur les photos : Marie-Josée Morency (1), vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCL ; Valérie Garneau (2) et Pascal Brulotte (3).

Anniversaires

Photo courtoisie

Chloé Dufour-Lapointe (photo), skieuse acrobatique (bosses) active dans le circuit de la coupe du monde depuis 2007, 29 ans... Britney Spears, chanteuse américaine, 39 ans... Nelly Furtado, chanteuse canadienne, 42 ans... Monica Seles, ex-championne de tennis américaine d’origine yougoslave, 47 ans... Lucy Liu, actrice de télé et de cinéma américaine, 52 ans... Francis Fox, homme politique, ex-solliciteur, ex- secrétaire d’État et ex-ministre des Communications, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 décembre 2010 : Madeleine Dompierre Chaput (photo) 89 ans, militante indépendantiste... 2016 : Louis-Georges Carrier, 89 ans, réalisateur, metteur en scène et scénariste québécois... 2014 : Jean Béliveau, 83 ans, l’ancien numéro 4 du Canadien de Montréal... 2014 : Bobby Keys, 70 ans, saxophoniste qui a accompagné les Rolling Stones durant près de 50 ans... 2014 : André Laurin, 88 ans, pionnier du système de défense des droits des consommateurs... 2012 : Hiroshi Kato, 77 ans, le maître de l’Aïkido (8e Dan)... 2009 : Gilles Gariépy, 67 ans, président fondateur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec... 2004 : Claude Filion, 58 ans, politicien et magistrat... 2003 : Suzanne Cloutier, 76 ans, actrice québécoise qui a fait carrière à Hollywood et à Paris.