Suzie Villeneuve: entre la tête, le cœur... et le sapin!

Sitôt extraite de la frénésie de La Voix, Suzie Villeneuve a sorti ses ornements, dressé son sapin et s’est installée au Studio Piccolo, à Montréal, pour enregistrer un spectacle de Noël virtuel qu’elle espère partager avec un vaste nombre de Québécois.

L’occasion était belle de prendre des nouvelles de la chanteuse et de revenir sur son parcours complexe, jalonné d’enseignements.

Mais, d’abord, qu’est-ce qu’évoque la fête du petit Jésus dans le cœur d’enfant toujours intact de l’artiste de 37 ans?

«Moi, j’adore Noël!, lance spontanément Suzie. Je fais mon sapin très tôt dans l’année, j’adore m’éclairer aux lumières de Noël, j’aime la magie et l’émerveillement du temps des Fêtes. Il m’arrive même, au grand désarroi des gens qui m’entourent, de chanter une chanson de Mariah Carey pendant l’été! (rires)»

Dans Entre vous et moi pour Noël, Suzie Villeneuve revisite, en formule piano-voix-contrebasse, de bons vieux classiques, et nous fait revivre l’ambiance des Noëls d’antan dans les chaumières québécoises, de Quel est l’enfant à Vive le vent, l’Ave Maria et Hallelujah. Elle se paie aussi tout un exercice de diction en se commettant sur La danse à Saint-Dilon, du grand Vigneault.

«Je suis contente et fière quand je la termine! Ça va vite en "tabarouette"», rigole Suzie.

L’après-Star Académie

On le sait: Suzie Villeneuve s’est éloignée de la chanson pendant plusieurs années. La musique avait toujours été une passion pour elle, et la petite Suzie du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’imaginait déjà, jadis, partir en tournée à travers le monde.

Mais, à une certaine période de sa vie, ce grand amour s’est transformé en frayeur, voire en douleur. C’est à cette époque que la jeune femme n’a eu d’autre choix que d’aller voir ailleurs si elle y était.

«Ce qui avait mêlé les cartes, ce sont de fausses croyances. Ce que j’ai cru qu’il fallait être pour réussir. Aujourd’hui, quand je regarde la musique avec le recul des années derrière, je constate que ç’a toujours fait vibrer mon cœur, mais je me suis laissée distraire par ce qu’il fallait que je fasse, ou pas, pour y arriver.»

L’observation émise, on comprend que le cliquant de la première édition de Star Académie, à laquelle elle a participé, en 2003, ne convenait peut-être pas à la jeune adulte de 19 ans qu’elle était alors. Suzie Villeneuve ne garde aucun souvenir des pensées qui lui ont traversé l’esprit ce soir d’hiver de 2003, quand elle a annoncé qu’elle quittait l’aventure de son plein gré, à mi-parcours du concours, pendant que, près d’elle, une Émily Bégin avait le cœur en miettes de s’être fait éliminer.

Le pourquoi de son départ? Un copain qui lui manquait, certes, mais aussi une grande sensation de débalancement, une crainte d’être jugée, un sentiment de vide, qui avaient pris le pas sur le plaisir de la compétition.

«Il n’y a aucun regret. Mais en faisant La Voix, en 2020, j’avais un tout autre regard, et j’ai apprécié chaque moment. Je pouvais ainsi faire la paix avec certains éléments du passé. Le souci de performance n’était plus là.»

La musique, simplement

Après Star Académie, la jeune femme a touché un peu à tout. Elle a chanté avec Garou, et avec Céline Dion sur les Plaines d’Abraham en 2008, et lancé un album solo la même année. Elle a aussi tâté le monde des affaires avec une compagnie de planification d’événements, été représentante Tupperware (elle a battu des records de vente en Amérique du Nord) et fait de la radio régionale en 2012.

À travers ces essais et erreurs, elle s’est découvert un vif engouement pour l’entrepreneuriat. Mais elle a surtout relevé ses manches pour partir en quête de qui elle était, prendre conscience des «poussières sous le tapis» et du chemin qui la rendrait heureuse. Elle a réalisé un véritable voyage «de la tête au cœur», qui l’a menée à conclure que la musique demeurait sa raison d’avancer.

«J’ai compris que la façon dont j’avais appris à faire de la musique n’était pas l’unique chemin. Je n’avais jamais vu ça, moi. J’ai reconnecté la musique avec la simple légèreté de la partager, de la laisser circuler, sans que ça soit compliqué. Et c’est ce qui fait toute la différence. Chanter pour partager quelque chose qui vient de soi, et chanter parce que tu veux être au sommet des palmarès, on est d’accord que ça ne vibre pas pareil...»

Pour avoir accès au spectacle Entre vous et moi pour Noël, de Suzie Villeneuve, on visite son site web (suzievilleneuve.com). Une offre adaptée aux entreprises est disponible. Suzie planche également sur un album et lancera en février une conférence intitulée «De la tête au cœur».