ARSENAULT, Évangéline Turbide



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Évangéline Turbide, épouse de feu monsieur Fernand Arsenault, fille de feu Clovis Turbide et de feu Annie Loiseau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Louis (Christiane St-Pierre), Pierre (Ginette Trottier), John (Raymonde Choquette) et Paul (Nancy Weiss); ses petits-enfants: David (Julie), Cynthia (Paolo), Jonathan (Marie-Pierre) et sa mère Gilberte Desrosiers, Marie-Ève, Jean-Christophe (Geneviève), Luc (Sally) et Marco, ainsi que ses arrière-petits-enfants, de nombreux neveux, nièces, autres et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.