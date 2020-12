FORTIN, Yvon



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine de Québec, est décédé à 80 ans, le 11 novembre 2020, Yvon Fortin ingénieur forestier à la retraite, son épouse à ses côtés. Il était le fils de Maurice Fortin (1913-1996) et de Marie-Jeanne Simard (1915-1950) de Sainte-Anne-de-Beaupré.Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne Veilleux et ses deux fils: Luc (Carla Mesquita) de Laval et Marc-André (Mélissa Desnoyers) de Charlesbourg. Ses quatre petites-filles Fortin: Catherine (Joël Paquet) de Québec et Emmanuelle de Laval; Blanche et Dorothée de Charlesbourg et sa petite-fille de cœur Anastasia Gaulin. Ses sœurs et beaux-frères de la famille Fortin: Claudette (feu Guy Mercier) de Ste-Foy, Lucette (Gary Postill) d'Oshawa, Ont., feu Diane (Paul Plante de Lévis), Murielle (Yvan Mercier) de Ste-Anne de Beaupré, Christine de Saint-Augustin-de-Desmaures, Guylaine (Richard Maheux) de Beauport. De la famille Veilleux: Colette (Jean-Louis St-Pierre) de St-Jérôme et Josette (Fernand Nolet) de Victoriaville. Il laisse son bon souvenir dans le cœur des familles Mercier, Paton, Lefebvre, Maheux, Ferland, Lefrançois et Fortin ainsi que les familles Gagnon et Gaulin; aussi ses nombreux compères du Lac Brassard (Abitibi), ses amis-voisins de terres à bois aux Prairies et du Lac-aux-Canards (Bellechasse). Pilote d'hydravion (C-FFTH) pendant plus de 40 ans, il était un fervent adepte de chasse et de pêche. Un merci tout spécial à tous les intervenants des 2e et 3e étages du Centre d'hébergement Saint-Antoine qui ont été d'une gentillesse et d'une compétence de tous instants pendant les dix mois où il a séjourné.Comme les cinq générations de Fortin le précédant, ses cendres seront déposées dans le lot familial, au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré à une date ultérieure. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation qu'il avait créée pour sa sœur: Fonds Diane Fortin, site internet: www.jedonneenligne.org/fondationduchuqdequebec ou à la Société d'Alzheimer de Québec, site internet: www.societealzheimerdequebec.com.