BOUCHER, Françoise Fleury



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 novembre 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Françoise Fleury, épouse de feu monsieur Fernand Boucher, fille de feu madame Émérentienne Bérubé et de feu monsieur Henri Fleury. Elle demeurait à Beaumont, autrefois de Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Jeanne Béland), Céline et Ginette (Marcel Mercier); ses petits-enfants: Sébastien Boucher, Éric Boucher, Mireille Mercier (Jonathan Lévesque), Jean-Philippe Mercier (Élizabeth Plante); ses arrière-petits-enfants: Élodie et Charles Lévesque, Antoine, Léa et Emma Mercier; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Thérèse Belley), feu Clément (feu Colette Michaud), feu Gilles (Monique Lessard, Jean-Louis Mercier) et feu Suzanne (Jean-Yves Bargoné); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Émérentienne Boucher, Rachelle Boucher et Cécile Boucher (feu Camil Gagné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Un remerciement spécial à madame Lise Falardeau pour son aide tant appréciée et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com.