LABRECQUE

Marie-Paule Godbout



À son domicile, le 28 novembre 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois est décédée subitement madame Marie- Paule Godbout, épouse de feu Léandre Labrecque et fille de feu Jean-Baptiste Godbout et de feu Yvonne Toussaint. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.La famille recevra les condoléances à lade 13h à 13h50,Elle était la sœur de: feu Julien (Gisèle Lacroix), Réjeanne (feu René Bélanger), feu Lise (Hervé Bernier), feu Roseanne, Yvon (Doris Goulet), Jean-Louis (feu Rita Simonneau), Bertrand (Lise Lacroix), Diane (Michel Chabot) et la belle-fille de feu Aurèle Labrecque et de feu Marie-Blanche Labrecque ainsi que la belle-sœur de: feu Marie Labrecque (feu Jean-Marc Fradette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Communauté St-Gervais) 225, rue Principale Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire