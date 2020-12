LÉVEILLÉE, Doris Julien



À son domicile, le 25 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée subitement madame Doris Julien, épouse de feu monsieur Germain Léveillée. Elle demeurait à Donnacona (Les Écureuils).et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Madame Julien laisse dans le deuil ses enfants: Diane, feu Albert, feu Michel, Marie (Réjean Lesage), Lyne (Denis Belley), Jean-Claude (Diana Beyer), Claudine (Martin De Montigny), Martine (René Coulombe), Bernard; ses petits-enfants: Jean-Sébastien (Vanessa Bolduc) et Jimmy Grimard (Josée Moisan), Julien (Audrey Frenette) et Josiane Léveillée (Jean-Luc Thivierge), feu Laécintia Léveillée, Maxime et Mathieu Lesage (Joanie Simard), Sandra Renaud (Mathieu Lavigueur), Vivianne (Raphaël Héon) et Fabienne Léveillée (Clément Féménias-Métivet), Charles-Alexandre, Guillaume, Maude et Elisabeth De Montigny, David (Fanny Huard) et Jimmy Coulombe, Patrick Gingras, Marc (Megganne Genest-Saindon) et Rémy Léveillée; ses 7 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Charles (Loraine Tomassin), feu Raymond (Madeleine Emond), feu Alfred (Lucette Lesage), Jean-Guy, Claudette (Clément Richard), feu Marielle (Jean-Guy Defoy), Aline (Simon Leclerc), Alphonse (France Pascal); Germaine Léveillée (feu Philippe Villeneuve). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca