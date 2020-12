COUTURE, Suzanne



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 14 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Suzanne Couture, fille de feu François Couture et feu Éva Chartrin. Elle demeurait à Québec (secteur Giffard).de 9 h à 11 h.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à 14h30. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claudette Couture avec qui elle a vécu toute sa vie. Elle était la sœur de : feu Philippe (feu Thérèse Gosselin), feu Yvette (feu Maurice Lamontagne), feu Roland (Lucie Cadorette), feu Françoise (feu Rénaldo Girard), feu Jacqueline (feu Louis Christini), feu Édouard (feu Françoise Gaudreau), feu Gertrude, feu Jean-Pierre (feu Patricia Turcotte) et feu François (feu Noëlla Lebel, feu Colette Labrecque), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée dans les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294