LEPAGE, Jeanne-d'Arc



Le 17 novembre 2020, à son domicile, après un dur combat contre le cancer, est décédée madame Jeanne-d'Arc Lepage. Elle avait 68 ans et 3 mois. Elle était la fille de feu Ferdinand Lepage et feu Anita Desjardins. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses deux filles chéries: Mélanie et Karine (Michaël Lambert). Également, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Anne-Marie (feu Georges Sévigny), feu Adèle (feu Gérard Vidal), Maurice (feu Yolande Moreau, Lisette Arguin), Raymond (Madeleine Demers), Wilfrid (Suzanne Pérusse), Étienne (Nicole Demers), Geneviève (Denis Bolduc), Jean-Baptiste (Denise Charron). Aussi, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Nous tenons à remercier les intervenants du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués auprès de notre mère. Vos dons peuvent se faire à l'église de St-Apollinaire. Ce lieu de culte était très significatif pour elle. Des enveloppes seront disponibles au salon. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 4 décembre 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.