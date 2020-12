18 chiens vivant dans l’insalubrité sont sauvés en Abitibi

Vingt animaux, dont 18 chiens qui vivaient dans des conditions insalubres et qui ne recevaient pas des soins appropriés ont été sauvés par les autorités, mercredi, en Abitibi.

La saisie a été effectuée à la suite d’une inspection du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans une résidence de cette région. La municipalité concernée n’a pas été précisée.

«À leur arrivée, les inspecteurs ont constaté que les animaux n'étaient pas gardés dans un lieu convenable et salubre et qu'ils ne recevaient pas les soins de santé exigés par leur état», a indiqué le MAPAQ dans un communiqué, jeudi.

Les animaux saisis ont été transportés vers un autre «lieu de garde» afin d’être examinés par une équipe de vétérinaires et de recevoir les soins appropriés.

«Le Ministère est très sensible à la situation des animaux et travaille quotidiennement avec ses partenaires pour s'assurer que leur sécurité et leur bien-être ne sont pas compromis», a ajouté le MAPAQ.

Des représentants de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Abitibi-Ouest ont épaulé les gens du MAPAQ lors de l’opération.