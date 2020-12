BELISLE, Kathleen



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 novembre 2020, à l'âge de 72 ans et 8 mois, est décédé madame Kathleen Belisle, fille de feu madame Simone Dumont et de feu monsieur Armand Belisle. Elle demeurait à Québec., mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Roger (Georgette Franck), Reinelde (Alphé Dupuis), Armande , Laura (Robert Blanchette), Armand Jr, Jacqueline, Michel (Lise Pelletier), Jean-Paul; sa tante Lucienne Dumont-Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière de la paroisse de l'Immaculée-Conception à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org.