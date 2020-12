COMTOIS, Jean-Noël



À L'Ancienne-Lorette, le 24 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Comtois, époux de dame Irène Ouellet. Il était le fils de feu dame Angéline Douville et feu monsieur Adélard Comtois. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irène; ses enfants: Stéphane et Nancy (François Boudreau); ses petits-enfants : Eve Boudreau, Enrick, Nelly, Amélia, ainsi que leur mère Mélanie Gendreau; sa sœur Jocelyne, sans oublier ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet, ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CLSC, Sainte-Foy, Sillery et Ancienne-Lorette, ainsi que celui du Centre hospitalier du Saint-Sacrement (URFI) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.