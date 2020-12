POITRAS, Marlène



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 novembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé madame Marlène Poitras, conjointe de monsieur Roger Lizotte, demeurant à L'Islet (Ville). Elle était la fille de feu dame Yvette Journault et de feu monsieur Léo Poitras. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Rémy (Camille Chouinard); ses sœurs et son frère: Nicole (feu Bruno Lord), Ginette et Gilles (Isabelle Ouellet). De la famille Lizotte, elle était la belle-sœur de: feu Germaine (Viateur Castonguay), Rolland, Médéric, feu Jean-Claude, feu Marielle, Jean-Noël, (Micheline Caron), Lise, Luc (Ginette Vachon) et Daniel Lizotte (Sylvie Miville), Rénald Fortin (Manon Deschênes), Léonce Joncas, Yves Joncas (Suzie Joncas) ainsi que Stéphanie Lizotte (Sylvain Fournier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 12h30 à 14h30.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial.