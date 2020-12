BLANCHET, Solange



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 novembre 2020, à l'âge de 73 ans et 9 mois, est décédée madame Solange Blanchet, conjointe de monsieur Jacques Lapierre, fille de feu madame Irma Gosselin et de feu monsieur Pamphile Blanchet. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Joanne (Martin Deschenes) et Sylvain (Cassandra Paradis); ses petits-enfants : Mélissa Boucher (Charles Arsenault), Yannick Boucher (Anais Paquet), Amelia Leclerc et Zach Leclerc ; ses frères et sœurs : feu Roger (Thérèse Breton), Ferrier (Monique Duquet), feu Marie-Anne (feu Lucien Beaupré), Clément (Pierrette Turgeon), feu Conrad, Gaétane (Gilles Aubé), feu Éloise (Gérard Bélanger), Edith (feu Daniel Prévost, Jean-Guy Roy), Nicole (René Roy), feu Denis (Yolande Goulet), et Déliska (Marcel Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapierre : Réal Lapierre (Normande Roy), Yvon Lapierre et Diane Lapierre (Réal Pouliot), ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle laisse aussi dans le deuil les enfants de son conjoint : Martin Lapierre (Suzie Breton) et Sophie Lapierre (Michel Plante) et les petits-enfants de son conjoint : Cedric, Elee-Kim, Felix- Antoine et Charles- Edward.Merci à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca, Site web : www.mspdulittoral.com.