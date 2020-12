BOURBEAU, Jeanne D'Arc Jean



Au CHSLD Côté Jardins, le 29 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Jean, épouse de feu M. Joseph-Aimé Bourbeau. Elle demeurait autrefois à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.Elle laisse dans le deuil sa fille Réjeanne, feu Alain (Lise Mariage); ses petits-enfants: Nancy Paquet (Anthony Michel), Mélisa Bourbeau, Alain Bourbeau (Marie-Christine Cayer), Yanick (Hélène Deveau), Cédric Bourbeau (Eugénie Chouinard Beaumier); ses arrière-petits-enfants: Bryan et Félicia Michel, Léanne, Olivia et Victoria Bourbeau, Zakary et Edgar Bourbeau, Agathe et Charlotte Bourbeau; sa sœur Gabrielle Jean, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 4e étage du CHSLD Côté Jardins et à l'infirmière Judith pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Fondation JHSL et CJ (Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins) au 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent