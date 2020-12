MÉTIVIER, Cécile



À la résidence l'Oasis à Saint-Damien, le 21 novembre 2020, à l'âge de 81 ans est décédée madame Cécile Métivier. Bien qu'elle ait passé les 34 dernières années de sa vie à Québec, elle avait choisi de revenir à Saint-Damien tout récemment, village qui l'avait vu naître et grandir. Elle était la fille de feu J.Émile Métivier, fondateur d'IPL inc. et de feu Rose-Anne Mercier. Madame Métivier était pianiste de profession, elle a enseigné le piano de nombreuses années tout au long de sa carrière et a été directrice musicale de plusieurs chorales, notamment du Chœur du Vieux-Port de Québec.La famille recevra les condoléances à lade 12h à 13h45,L'inhumation des cendres se fera après la cérémonie religieuse au cimetière Onésime-Brousseau, 43, rue du Repos Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre Vallée (Anne Côté), feu Marie-Hélène Vallée et Anne Vallée, le père de ses enfants (feu Paul-Henri Vallée, notaire); ses petits-enfants: Gabriel, Chloé et Éloïse. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Rémi (Carmelle Fradette), feu Clément (Thérèse Carrier), Benoit (Marie-Paule Laflamme), Julien (Claudette Leclerc) et Pauline ainsi que les membres de la famille Vallée et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier personnellement les ami(e)s et les gentilles personnes qui ont accompagné madame Métivier dans la maladie qui l'a affligée ainsi que dans ses derniers jours; entre autres et sous peine d'en oublier, Linda, Francine, Lise, Agathe, Clairo, Denis, Jean-Noël, Monique et Louise. Elle tient à témoigner sa gratitude au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation St-Joseph de l'Espérance à l'Oasis Saint-Damien 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire