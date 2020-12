GAGNÉ, Évangéline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Évangéline Gagné, survenu à Québec, le 26 novembre 2020. Elle était la fille de feu Alma Dumont et de feu Aimé Gagné. Elle habitait à Québec.La dispersion des cendres de Mme Gagné se fera en toute intimité par sa famille immédiate. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphan Bernatchez (Barbara Poulin), Roby Bernatchez (Pierrette Bélanger), Jocelyn Bernatchez (Stéphanie Côté), Jérôme Bernatchez (Marie-Ève Bégin) et Daniel Bernatchez; ses petits-enfants : Antoine Bernatchez, Samuel Bernatchez, William Bernatchez, Zackary Bernatchez, Arnaud Bernatchez, Juliette Girard et Alice Girard; ses frères et sœurs: Raymond Gagné (Louise Guay), Joseph Gagné (feu Irène Gendron), Monique Gagné et François Gagné (Léna Lafrenière); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que son ami des dernières années, Michel Côté. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères décédés avant elle : Paul Gagné (Louise Guay), Joachin Gagné (Ginette Roussin), Pierre Gagné (feu Micheline Nobert), Jacques Gagné, Bernard Gagné, Denis Gagné (Céline Gagnon) et Edmond Gagné (Huguette Morissette). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du Centre d'hébergement d'Assise de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada, 20 avenue Eglinton Ouest, 16e étage, Toronto (Ontario) M4R 1K8, téléphone : 416 488-8772 (sans frais : 1-800-616-8816).