MARCOUX, Alfred



À l'hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières, le 16 novembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Alfred Marcoux, fils de feu Paul-Émile Marcoux et de feu Philiberthe Garneau.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Kim (Jean-Philippe Trudel), Kate, Paul-Loup (Amélia); ses petits-enfants: Anthony et Annabelle. Il était le frère de: feu John (Jocelyne Couture), feu Yvon, Nicole, feu Paul-Émile (Line Forget), Benoit (Lise Shoiry), feu Jocelyne, feu Claudette (Albert Saillant), feu Michel (Danielle Couture), feu Lisette (Jean-Guy Thibeault), Gilles (Nancy Dennie). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Ste-Marie de Trois- Rivières pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1010, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.