BATTISTI, Renato



En Ontario, le 31 octobre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Renato Battisti, époux de madame Ann-Renée Giguère, fils de feu monsieur Livio Battisti et de feu madame Mariette Ouellet. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan (Clémence de la Durantaye), Sofia et Fabio; ses frères et sœurs: André (Geneviève Santerre), Claudio (Colette Beaupré), Émilie (Guy Bernier), Livia (Michel Talbot), Annick, Natacha (Éric Paquin) et Hugues; ses beaux-frères et belles-sœurs: Guy Giguère (feu Michel Bouchard), Éric Giguère, feu Nathalie Giguère (Louis Rioux); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier Bluewater Health (Sarnia) et L'University Hospital of London pour les bons soins et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Moisson Québec https://dons.moissonquebec.com/donations/in-memoriam/.