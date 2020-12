NOLET, Lucille Veilleux



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 22 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Lucille Veilleux, épouse de feu M. Lucien Nolet. Elle demeurait à Sainte- Marie. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 5 décembre 2020 de 9h à 11h et de 13h à 13h45.Elle laisse dans le deuil ses fils: Patrick (Chantale Vallée) et Marcel (Isabelle Poulin); ses petits-enfants: Anthony (Naomy Cossette), Olivier (Kelly Trépanier) et Sarah-Maude (Théo Viard), Antoine (Jolianne Côté) et Jordan (Marie-Pier Bouchard); son arrière-petit-fils: Malick, sa belle-sœur: Jacqueline Lessard (feu Benoît Nolet). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Aline (Arthur Nolet), Clovis (Candide Bernard), Florence (Charles-Edouard Leclerc), Alcide (Marguerite Jacques), Henri (Corinne Drouin), Paul (Claire-Hélène Roy) et Godefroy (Alice Veilleux); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne (Ernest Marcoux), Lina (Félix Vachon), Fernande (Émilien Marcoux), Jules (Lucienne Jacques), Philippe (Marie-Ange Lessard), Adrien (Laurette Lessard) et Alexandre (Noëlla Bonneville). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement envers notre mère. Dons suggérés: Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Paroisse de Sainte-Marie)