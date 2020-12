CLOUTIER, Jeannine Burke



Au CHSLD Limoilou, Québec, le 18 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jeannine Cloutier, épouse de feu monsieur John C. Burke. Née à Bienville, Lévis, le 128 juin 1929, elle était la fille de feu dame Alma Tardif et de feu monsieur Louis-Philippe Cloutier. Elle demeurait à Québec.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Violette Roy), Helon (Ivan Comtois), Kathleen (Rui Valerio), Patricia (Ernest Forget); ses petits-enfants: Stéphane, John, Sabrina, Brigitte, Chantal, Jenny, Nadia; ses sœurs: Yolande (feu Gérard Paquet), Andrée (Marcel Lacasse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeannine était également la mère de feu Evelyn. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de