LACROIX, Robert



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 17 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Robert Lacroix, retraité d'Hydro-Québec, époux de madame Jacinthe Noël et fils de feu Cajetan Lacroix et de feue Rosalia Roy. Il demeurait à Armagh.le vendredi 4 décembre 2020 de 19h à 20h30 etde 9h30 à 10h45,Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacinthe Noël, ses filles : Julie et Catherine (Sébastien Viens). Il laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère : Huguette, Jean-Charles (Marie-Claire Nicole), Rollande (Yves Mercier), Louise (Éloi Godbout) et Carmen (André Lamontagne) ainsi que ses tantes et son oncle : Marie Lacroix, Germaine Chamberland et Cajetan Lemelin. Sa belle-famille, sa belle-mère Jeannine Leclerc (feu Bertrand Noël), ses belles-sœurs et beaux-frères: Andrée (Roch Roy), Lyne (Louis Émond) et Lucie (Jean Poirier) et plusieurs autres parents, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Robert tient à saluer et remercier particulièrement ses amis proches pour leur support : Stéphane Lacroix, Gaston Lemieux, Paul Langlois, André Brochu, Laurent Pomerleau, Mario Goulet, Richard Arbour, Christian Lemieux et Michel Leblond. La famille remercie Lyne Asselin et Monique Fradet de la Pharmacie Marc Falardeau d'Armagh, le personnel des soins à domicile du CLSC de Bellechasse, plus particulièrement Suzie Lavigne et Josée Plante, ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur appui durant le combat mené par Robert. Compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9, site internet : www.mspdulittoral.com/faites-un-don/ou à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3site internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon.Monsieur Lacroix a été confié pour crémation à la