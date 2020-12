GALARNEAU, Denise



À l'Hôpital régional de Portneuf, St-Raymond, le 1er décembre 2020, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Denise Galarneau, fille de feu monsieur Rosaire Galarneau et de feu madame Héléna Bertrand. Elle demeurait à Cap-Santé, autrefois à Donnacona.Elle a été confiée auMadame Galarneau était la soeur et la belle-soeur de : feu Lucienne (feu Roland Tessier), feu Jeanne-D'Arc, feu Blandine, feu Suzanne (feu Aurèle Beaupré), Annette (feu Jean-Yves Langlois, feu Patrick St-Laurent), feu André (feu Lucille Bourgeois), Angèle (Justinien Denis). Elle avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org