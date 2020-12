LAMARRE, Jean-Guy



À Québec, le 16 novembre 2020, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Lamarre, époux de madame Monique Ouellet, fils de feu madame Béatrice Chicoine et de feu monsieur Gérard Lamarre. Il demeurait à Charlesbourg.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Christine Calvé), Denis (Marie-Sophie Leclerc); ses petits-enfants: Catherine et Charles; ses sœurs: Claudette et Lisette; son frère Marc; son beau-frère Fernand Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Un merci spécial au personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. ou par des messes à la paroisse Bon-Pasteur de Charlesbourg.