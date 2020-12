FORTIN, Huguette Bernard

(Mamie)



Au CHUL, le 25 novembre 2020, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée dame Huguette Bernard, épouse de feu monsieur Émilien Fortin, fille de feu Charlemagne Bernard et de feu Marie-Anne Bernard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Cap-Rouge).La famille vous accueillera à lale samedi 5 décembre 2020 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nina (Germain Blackburn) et Éric; ses petits-enfants: Dany Blackburn (Ariane Montminy), Alexandre Blackburn (Véronik R. Simard) et Maxime Fortin; ses arrière-petits-enfants Blackburn: Sophia, Romain, Lovelie et Janelle; ses frères et sœurs: Liliane (Paul Larochelle), feu Rolland (Irène Rodrigue), Réal, feu Gaston, feu Gisèle, feu Denise et feu Jean-Marc; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Fortin: feu Jean-Paul (feu Hélène Thibodeau), Irène (feu Armand Roy), feu Marguerite (feu Gérard Clément), feu Anita (feu Raymond Viau), feu Charles (Rita Therrien) et Suzanne (feu André Samson), ainsi que les enfants de la famille de feu Claude Boivin, son conjoint des dernières années et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier les infirmier(e)s, le personnel de soutien, le personnel médical et des soins spirituels du CHUL pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur soutien durant tout le processus de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société historique du Cap- Rouge, 4473, rue St-Félix, Québec, G1Y3A6 (membre fondatrice) ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L3L5, www.fondationduchudequebec.org ou à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.