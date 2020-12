PAQUIN, Marcel



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 27 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Paquin, époux de dame Gisèle Bédard, fils de feu monsieur Arsène Paquin et de feu dame Régina Gauthier. Il demeurait à Portneuf et était natif de Deschambault.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Sur invitation seulement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa conjointe Gisèle, monsieur Paquin laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Réjean (Louise Matte), Carole (François Cantin) et Christiane; ses petits-enfants : Karolane et Lucien ainsi que leur mère Julie Bédard, ses frères et ses sœurs : Monique (feu Florian Gartner), feu André (Marie Lefebvre), feu Bertha, feu Thérèse, feu Colette (feu Richard Lecompte), feu Marie (feu Lucien Durocher), feu Roch (Thérèse Lefebvre), feu Albert (feu Juliette Lemay), feu Gabby (feu Gérard Langlais) et feu Adrienne (feu Paul-Émile Rivard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude Bédard (Lyne Marcotte), feu Normand Bédard (Lise Auger), Clémence Bédard (feu Pierre-Paul Champagne) et Gilles Bédard (Huguette Genest) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Jean Frenette, l'équipe des soins palliatifs à domicile : François Blouin, Djino Gosselin et Claude Thibault, ainsi que le personnel de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, bureau national, 55 av. St-Clair ouest, bureau 500, Toronto, On M4V 2Y7 ou cancer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.