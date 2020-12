ASSELIN, Jean-Marc



Au centre de convalescence, le Concorde, 12 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Asselin, fils de feu madame Rose-Aimée Mallard et de feu monsieur Roméo Asselin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marcel (feu Fabiola St-Gelais), feu Jean-Marie (feu Idola Rodrigue), feu Madeleine (Germain Royer), Lucille (feu Jean Linteau), feu André, Raymonde (feu Claude Dion), Denise (feu Bruno Picard), feu Claude, feu Raynald (feu Lise Pouliot), Jean-Noel (Gisèle Marchand), Diane (Roland Tapin), Marguerite (Robert Perron), Guy (feu Francine Martin), Gaétan (Céline Audy). S'ajoutent au deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, le fils de Mélanie Langlois, ainsi que tous les ami(e)s des arts martiaux. La famille remercie sincèrement le personnel du 5e étage de la résidence d'Assise de Québec, le personnel de 15e étage du centre de convalescence Le Concorde de Québec, pour la qualité d'attention, ainsi pour les soins apportés avec respect, dévouement et professionnalisme. La famille remercie de tout cœur les gens qui ont contribué au rapatriement, ce fut un beau geste d'amour pour leur frère.