GAGNON DUCHESNE, Nicole



À la Maison Catherine de Longpré, le 12 novembre 2020, est décédée à l'âge de 76 ans, madame Nicole Gagnon, épouse de feu Fernand Duchesne. Elle était la fille de feu Fortunat Gagnon et de feu Marie-Ange Gourde. Elle demeurait à St-Georges de Beauce et autrefois de Québec.La famille vous accueillera aule samedi 5 décembre 2020, de 12h à 13h30.et de là, au cimetière Saint-Charles.Elle était la sœur de: feu Jean-Paul (Rolande Couture), feu Fernand, feu Jeannette (feu Réal Mathieu), Thérèse (Gilles Tanguay), feu Émilien (Francine Lamontagne), Fleur-Ange (Laurent Tanguay), feu Bertrand (Andrée Poulin), feu Armand (Mariette Mcleod), Louisette (feu Alyre Cloutier), feu Colette, Jean-Guy (Francine Gagnon), Jeanne (feu Claude Roy), Jeannine (Renaud Bourque), feu Guy (Carole Lamontagne). Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Marthe Duchesne (feu Arthur Lefebvre), son beau-frère, Florian (Gisèle Latulippe); ses filleuls: Cynthia Roy (Dominique, Izann), Mario Tanguay (Sylvain), Karine Poulin (Stéphane, Brandon); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Catherine de Longpré et celui de la résidence L'Atrium de St-Georges de Beauce pour les bons soins apportés à Nicole. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Catherine de Longpré, 1120, 18e Rue, C.p. 638, St-Georges-de-Beauce, Québec, G5Y 6N1, tél. : 418 227-2150.